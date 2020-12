Operação Sinergia tem prisões e apreensões de veículos na região

Dando sequência à Operação Sinergia, policiais militares do destacamento e Iretama recuperaram no início da noite de ontem, um veículo GM/Cruze que havia sido roubado recentemente em Cianorte. O veículo estava em uma residência. No local também foi apreendida uma espingarda calibre 12. Um homem acabou preso por posse ilegal de arma de fogo.

O veículo foi localizado após informações de que duas pessoas que estavam no Cruze, haviam roubado um caminhão. Após diligências, as equipes da PM localizaram o veículo abandonado em uma área rural. Dois homens foram abordados nas imediações e relataram à PM que foram vítimas do roubo, porém sem muitas informações sobre o ocorrido. Eles apenas disseram que estavam indo buscar uma mudança em Colombo, quando foram surpreendidos pelos assaltantes.

Já na madrugada desta sexta-feira (4), uma equipe da PM de Luiziana localizou o caminhão Mercedes-Benz de cor laranja, após denúncia anônima. O veículo foi localizado num atoleiro em uma estrada rural do município, já nas proximidades de Iretama.

Ao lado do caminhão os policiais visualizaram diversas caixas vazias de cigarros contrabandeados. Foi preciso o auxílio de um trator para remover o caminhão, que posteriormente foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Iretama.

BARBOSA E BELTRÃO

Ainda durante a operação, em Barbosa Ferraz, foram apreendidas três motocicletas por infração de trânsito. Já em Engenheiro Beltrão as equipes da PM e Polícia Civil que participaram da operação prenderam dois rapazes de 21 e 28 anos pelos crimes de furto e roubo, por volta das 22h30. Após tentarem furtar uma motocicleta e serem surpreendidos por um vizinho da vítima, eles passaram a agredir com socos e chutes o rapaz que presenciou a ação.

Também agrediram os pais dele, que sofreram algumas lesões. Na sequência os bandidos roubaram o celular da mãe da testemunha e se evadiram. As equipes policiais realizaram buscas e conseguiram localizar os dois. Eles foram presos e autuados em flagrante. No 11° BPM as ações ocorreram nos 20 municípios sob a sua atuação e responsabilidade. A Operação Sinergia continua nesta sexta-feira.

Comunicação Social 11° Batalhão de Polícia Militar