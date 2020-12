Colégio Integrado está com matrículas abertas para 2021

O Colégio Integrado, de Campo Mourão, iniciou, nesta semana, o período de matrículas de novos alunos para o ano letivo de 2021. Os pais e/ou responsáveis interessados em matricular seus filhos na instituição têm até o dia 17 de fevereiro de 2021, data prevista para o início das aulas, para realizarem as matrículas. O processo de matrícula deve ser realizado presencialmente no Colégio Integrado, que fica na Avenida Irmãos Pereira, 670, Centro.

Entre os diferenciais ofertados pelo Integrado estão: programa bilíngue da International School, material didático exclusivo, atividades esportivas no contraturno, plano de estudos individualizados, monitorias em diversas matérias, estações de estudo individuais e personalizadas para alunos do ensino médio entre outros. Além disso, a infraestrutura da instituição conta com: salas amplas, equipadas com multimídia e conectadas à Internet; cantina, biblioteca com amplo acervo bibliográfico, circuito interno de segurança, ginásio de esportes com quadra poliesportiva, laboratórios de informática, laboratórios de Ciências Naturais e Anfiteatro.

Para quem ainda não conhece a instituição, o Colégio Integrado oferece visitas guiadas que permitem aos pais e responsáveis tirarem dúvidas sobre a metodologia adotada e conhecerem a estrutura e equipe pedagógica. Para agendar o tour, basta acessar o site colégio.grupointegrado.br e escolher o dia e horário de preferência.

Para o ano de 2021, o Colégio Integrado oferece vagas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio (Integrado Pro) e curso extensivo (Promed). Novos alunos contam com descontos de 25% no Programa Bilíngue (para alunos do Grupo 2 ao 6º ano) e 15% de desconto na mensalidade do Integrado Pro e Promed (ensino médio e curso extensivo).