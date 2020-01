Operação retira 60 celulares, drogas e até destilador artesanal para fazer cachaça de cadeia

Uma operação “bate-grade” realizada na cadeia pública de Cianorte nesta quinta-feira (23), resultou na apreensão de uma grande quantidade de celulares e outros objetos ilícitos que estavam no interior das celas.

Durante a ação foram recolhidos 60 celulares, 18 carregadores, 10 baterias, 15 estoques, duas máquinas artesanais de tatuagem, litros de cachaça artesanal, porções de maconha, cachimbos improvisados para o uso de entorpecentes, pedaços de serras, barras de ferro e cadernos com anotações criminosas.

O que também chamou a atenção dos policiais e agentes foi a apreensão de um destilador artesanal para fazer cachaça. Além da retirada dos materiais, foram realizados alguns reparos nas celas para reforçar a segurança no local e dificultar a ação dos detentos em possíveis tentativas de fuga.

A operação terminou por volta das 15h30 e contou com equipes da Rotam de Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Umuarama, Cianorte e também com agentes do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR).