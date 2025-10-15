Operação policial termina com prisão e apreensão de drogas em Iretama

Durante uma operação desencadeada na manhã desta quarta-feira, 15, pelas polícias Civil e Militar, na cidade de Iretama, uma pessoa acabou presa e várias porções de crack apreendidas.

Os policiais também apreenderam um telefone celular. O aparelho será periciado no decorrer das investigações. Segundo a polícia, o endereço alvo da operação já é conhecido por ser ponto de encontro frequente de usuários de drogas.

Um mandado de busca e apreensão foi autorizado pela justiça para que a operação fosse realizada na manhã de hoje. Os policiais utilizaram o cão farejador da Polícia Militar de Maringá para auxiliar nas buscas. O homem detido foi encaminhado para a delegacia juntamente com as drogas.