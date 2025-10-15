Mulher embriagada ameaça homem com faca e desacata policiais em Peabiru

Um homem de 62 anos, morador em Peabiru, foi ameaçado por uma mulher armada de faca na madrugada desta quarta-feira, 15. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. Segundo o relato da vítima, a autora, de 51 anos, que mora de favor na casa, teria se exaltado após ele pedir que ela deixasse o local devido ao uso excessivo de álcool.

Durante a discussão, a mulher pegou uma faca e passou a ameaçar a vítima, que conseguiu desarmá-la e acionar a polícia. Ao chegar ao endereço, a equipe foi recebida com xingamentos por ela, que apresentava sinais visíveis de embriaguez. Além de desacatar os policiais, ainda resistiu à prisão.

A mulher foi encaminhada ao pronto atendimento para avaliação médica, medicada e liberada, sem lesões aparentes. Em seguida, ambas as partes foram conduzidas à 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão para os procedimentos legais cabíveis.