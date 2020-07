Operação pesada para resgate de corpo em poço continua

As buscas pelo corpo de uma pessoa, no interior de um poço de aproximadamente 20 metros, continuam durante todo o domingo em uma chácara, próximo ao anel viário, em Campo Mourão.

O Corpo de Bombeiros não conseguiu fazer a retirada pelo buraco, com cordas, por isso equipes da Defesa Civil e a secretaria de Obras do município estão dando apoio no local com máquinas retroescavadeiras.

Um outro buraco está sendo aberto ao lado, para que o resgate do corpo possa ser feito por baixo. Estão no local o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que trabalham desde o período da manhã na operação de buscas desse cadáver.

O poço está localizado em uma chácara, às margens da rodovia PR 158, onde na noite de ontem uma casa pegou fogo. Os bombeiros foram ao local, fizeram o rescaldo e depois que saíram foram comunicados de que um corpo estava carbonizado no que sobrou da casa.

O corpo foi localizado e levado ao IML. Logo em seguida a descoberta de que outro cadáver estava dentro de um poço, na mesma chácara. Assim que for feito o resgate a Polícia Civil vai investigar para identificar o corpo e apurar as circunstâncias desse crime.