Operação Luz do Dia apura crimes de tortura e abuso de autoridade por delegado e investigador na região

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Iretama e do núcleo de Maringá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, nesta terça-feira, 23 de setembro, a Operação Luz do Dia, que apura a prática dos crimes de tortura e abuso de autoridade. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Maringá, Engenheiro Beltrão e Roncador, em endereços relacionados aos alvos da investigação.

Também foram cumpridas outras medidas cautelares, como buscas pessoais, afastamento de cargos e funções públicas, suspensão de porte e posse de armas de fogo e proibição de contato entre os investigados. O objetivo é garantir a continuidade das investigações e impedir eventual interferência por parte dos investigados.

A apuração conduzida pelo MPPR aponta indícios de que um delegado e um investigador da Polícia Civil, anteriormente lotados na delegacia de Iretama, teriam cometido crimes de tortura, abuso de autoridade e outras práticas ilícitas durante o exercício de suas funções. Os fatos, segundo a investigação, ocorreram principalmente no período da noite e da madrugada, em um contexto de vulnerabilidade para as vítimas.

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de Iretama. O Gaeco cumpriu as medidas com apoio da Corregedoria da Polícia Civil.