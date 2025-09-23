Operação Luz do Dia apura crimes de tortura e abuso de autoridade por delegado e investigador na região
O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Iretama e do núcleo de Maringá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, nesta terça-feira, 23 de setembro, a Operação Luz do Dia, que apura a prática dos crimes de tortura e abuso de autoridade. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Maringá, Engenheiro Beltrão e Roncador, em endereços relacionados aos alvos da investigação.
Também foram cumpridas outras medidas cautelares, como buscas pessoais, afastamento de cargos e funções públicas, suspensão de porte e posse de armas de fogo e proibição de contato entre os investigados. O objetivo é garantir a continuidade das investigações e impedir eventual interferência por parte dos investigados.
A apuração conduzida pelo MPPR aponta indícios de que um delegado e um investigador da Polícia Civil, anteriormente lotados na delegacia de Iretama, teriam cometido crimes de tortura, abuso de autoridade e outras práticas ilícitas durante o exercício de suas funções. Os fatos, segundo a investigação, ocorreram principalmente no período da noite e da madrugada, em um contexto de vulnerabilidade para as vítimas.
As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de Iretama. O Gaeco cumpriu as medidas com apoio da Corregedoria da Polícia Civil.
REFERÊNCIA
nome da operação faz referência ao contraste com os crimes sob suspeita, que, segundo as apurações, teriam ocorrido durante a noite e a madrugada, no período em que os agentes públicos estavam lotados em Iretama. A denominação simboliza o esforço de trazer luz aos fatos.