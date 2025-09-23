Caminhada na Natureza de Campo Mourão já tem 1 mil inscritos

Pelo menos 1 mil pessoas já estão inscritas para a 11ª Caminhada na Natureza – Circuito Salto Boicotó – , de Campo Mourão que acontece no próximo domingo, 28. A saída será do Salto Boicotó, a partir das 8 horas.

O percurso de 13 quilômetros passa por mata nativa, pastagens, encostas, morros, rios, cachoeira e grutas, preparados por produtores rurais da comunidade de Boa Esperança.

A inscrição é gratuita, mas, para os caminhantes que queiram participar do café da manhã, o valor é de R$ 20,00, e o almoço custa R$ 45,00. Quem preferir pode optar pelo combo café + almoço ao preço de R$ 60,00.

O pagamento deve ser feito até o dia do evento na Chave PIX CPF 05038838910, com envio do comprovante para Sueli Barros no telefone (44) 9.9800-4792. Durante a caminhada haverá quatro pontos de apoio com água, frutas e assistência à saúde.

As caminhadas na natureza são realizadas em parceria com o Governo do Estado, IDR-PR e prefeituras, com apoio de associações de produtores rurais, agentes financeiros, cooperativas, sindicatos, faculdades, universidades e ONGs.

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) estará recebendo doações de alimentos dos participantes em prol da APAE. Colabore com a entidade. Mais informações: Eber Urbanski Romanczuk ou João Marcos pelos telefones (44) 3518-4323 e (44) 3518-4300.