Operação Fronteira RFB já apreendeu mais de R$ 94 milhões em mercadorias

Nos primeiros sete dias da Operação Fronteira RFB, deflagrada no dia 20/10, a Receita Federal apreendeu mais R$ 94 milhões em produtos que circulavam ilegalmente no País. O resultado já supera os R$ 78 milhões em mercadorias apreendidas na edição de 2024, e é o maior registrado desde que a Operação se tornou anual, em 2021. Também já foram apreendidas cerca de 1,5 toneladas de entorpecentes. A ação, coordenada pela Receita Federal com dezenas de órgãos parceiros, se estende até o final deste mês.

Neste ano, os produtos eletrônicos figuram como a principal categoria de mercadorias introduzidas irregularmente no País. Já foram apreendidos R$ 33 milhões em mercadorias, principalmente smartphones e notebooks. No ano passado, os cigarros e cigarros eletrônicos foram o principal tipo de produto apreendido em valores, somando R$ 23 milhões.

A Operação Fronteira RFB está alinhada com o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), que conta com a participação de 18 órgãos e prevê ações conjuntas de integração federativa da União com os Estados e Municípios, situados na faixa de fronteira, e na costa marítima. O esforço integrado e o compartilhamento de inteligência entre os órgãos fazem com que a ação seja a maior iniciativa de vigilância e repressão em pontos de fronteira terrestres, marítimos e aéreos que são utilizados em rotas de contrabando, descaminho e outros ilícitos como tráfico de drogas, armas, fauna e flora.

Participam desta edição da Operação Fronteira RFB, que se estende até o dia 31 de outubro, cerca de 400 servidores da Receita Federal, além de centenas de integrantes dos órgãos parceiros em nível federal, estadual e municipal. https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/outubro/operacao-fronteira-rfb-ja-apreendeu-mais-de-r-94-milhoes-em-mercadorias