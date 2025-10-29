Lojas abertas até às 17h, sábado, em Campo Mourão

A população poderá fazer suas compras no comércio lojista de Campo Mourão até às 17 horas neste sábado (dia 1 de novembro). Nos dois primeiros sábados de cada mês, ao longo de todo o ano, o atendimento nas lojas mourãoenses é estendido até o final da tarde para atender os consumidores locais e da região.

Trata-se de uma tradição de décadas que é fruto direto de negociações anuais do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial) e da Associação Comercial e Industrial (Acicam) com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam). O horário especial nos dois sábados faz parte da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria.

A marcante presença de consumidores nos estabelecimentos comerciais nesses sábados não deixa dúvidas quanto à aprovação do horário especial por parte da população. Com o horário estendido, o consumidor pode ir às compras com mais tempo para percorrer o comércio, visitar as lojas, pesquisar produtos e preços e para adquirir os produtos desejados. Muitos aproveitam o horário especial para sair em família, aliando compras e passeios.

As vendas nesses sábados sempre aumentam consideravelmente e os comerciantes confirmam que essas datas em que o funcionamento das lojas é em horário especial tornaram-se relevantes no faturamento mensal. Outro ponto revelado pelos comerciantes é que a presença de consumidores da região nesses sábados é cada vez maior, o que contribui para a consolidação de Campo Mourão como polo regional também no comércio.