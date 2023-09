Operação conjunta da Receita Federal e PRF apreende dois caminhões carregados com cigarros

Equipes da Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal, em operação conjunta de combate ao contrabando e descaminho, localizaram na rodovia que liga Astorga a Arapongas, no norte do Paraná, por volta das 13 horas de hoje, 06/09/2023, dois caminhões, previamente identificados pela área de inteligência da Receita Federal como suspeitos de contrabandear cigarros. Ao perceber a aproximação dos agentes, os condutores dos veículos empreenderam fuga pela rodovia, colocando em risco a vida de transeuntes e outros motoristas que trafegavam pela via.

Foi efetuado o acompanhamento dos veículos até que, em local seguro, os agentes dispararam contra os pneus dos caminhões para provocar a sua parada. Os dois veículos saíram da pista e foram parar em local de plantações a beira da rodovia. Ao chegar ao local, os agentes confirmaram a presença de cigarros estrangeiros ocultos em raízes de mandioca, sendo transportados ilegalmente. Os motoristas evadiram-se do local e, até o momento, não foram localizados.

A expectativa que cada veículo esteja transportando cerca de 400 caixas de cigarros, ou 200.000 maços. O valor estimado é de R$ 1 milhão em cada veículo.

Neste momento, os dois caminhões estão sendo trazidos para o Depósito de Mercadoras da Receita Federal em Maringá, onde será efetuada a contagem e realizados os demais procedimentos adequados ao caso. A expectativa de chegada é 16h.