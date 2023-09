Sábado será de lojas abertas até as 17 horas em Campo Mourão  

O próximo sábado (dia 9) será o último neste mês de setembro com o funcionamento em horário especial do comércio lojista de Campo Mourão. Uma vez mais o atendimento aos consumidores será estendido até às 17 horas. Há décadas, as lojas mourãoense abrem em horário especial nos dois primeiros sábados de cada mês e essa tradição foi mantida na recém assinada Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do comércio (2023-2024).

Tradicionalmente, o horário estendido de funcionamento do comércio de Campo Mourão sempre leva a grande movimento nas lojas, incremento nas vendas e intenso fluxo de pessoas e veículos principalmente na área central da cidade. Outro indicativo da aprovação e adesão por parte da população é o grande números de pessoas circulando com sacolas de compras nessas datas.

Muitos estabelecimentos comerciais estão com promoções em andamento, comercializando produtos com descontos e condições especiais para pagamento. Inúmeras lojas de Campo Mourão estão liquidando os produtos de outono-inverno e já comercializando coleções para a primavera-verão. Nas vitrines predominam os produtos em oferta e os lançamentos para a nova estação.

O horário especial adotado pelo comércio de Campo Mourão nos dois primeiros sábados de cada mês ganhou relevância em termos de vendas para as empresas e a crescente simpatia dos consumidores. Uma das razões do sucesso é a proximidade com a data do pagamento dos salários aos trabalhadores. Também a possibilidade de ir às compras sem enfrentar a correria do dia-a-dia, sobretudo para aqueles que trabalham em horário comercial, contribui para o sucesso alcançado com a abertura das lojas em horário especial em dois sábados por mês.