Operação “10 de Agosto” prende rapaz com drogas em veículo

O 11º Batalhão da Polícia Militar intensificou o policiamento durante a operação “10 de Agosto” e, com isso, tem tirado criminosos de circulação e feito apreensões de drogas. Na tarde desta quinta-feira, as equipes faziam patrulhamento e bloqueios pela cidade, quando o motorista de um veículo Ford Ka fez manobras brusca ao perceber as viaturas.

Ele até tentou se evadir do bloqueio, mas acabou abordado pelos policiais. Durante a revista no interior do veículo os policiais localizaram quatro porções de maconha e dez porções de cocaína.

O rapaz admitiu que realiza a venda do entorpecente e recebe os valores, tanto em dinheiro quanto via pix. Segundo ele, cada porção de cocaína custa R$ 23,00, dependendo do tamanho, enquanto a porção de maconha é comercializada a R$ 10,00.

Durante a abordagem ele ainda tentou jogar o celular pela janela do carro, mas o aparelho acabou caindo dentro do veículo. Os policiais constataram um grande fluxo de mensagens recebidas no celular. O veículo, com débitos pendentes, foi removido para o pátio da 8ª Ciretran. O rapaz com as drogas foi levado para a delegacia de Polícia Civil para providencias cabíveis.