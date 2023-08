Workshop “Marketing Pessoal e Profissional” em Campo Mourão

Na noite da próxima terça-feira (8/8), a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg), em parceria com o Senac local, realiza o workshop gratuito “Marketing Pessoal e Profissional”. As inscrições continuam abertas e as vagas são limitadas.

Fernanda Reigota será a instrutora e a capacitação – com três horas de duração – vai acontecer das 19h30min às 22h30min no auditório da unidade do Senac. Mais informações os interessados podem obter através do telefone (44) 3518 5600.

A promoção conta com o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac. Nas últimas semanas, a Cmeg/Campo Mourão também realizou workshops e palestras em Engenheiro Beltrão e na localidade de Águas de Jurema (Município de Iretama), dentro do projeto de descentralização das atividades da entidade empresarial feminina.

Várias outras ações estão programadas para as próximas semanas, inclusive o lançamento de um projeto inédito de preparação de jovens para o mercado de trabalho. À frente do trabalho está a Diretoria de Responsabilidade Social da Cmeg/Campo Mourão e a edição piloto vai acontecer em uma escola da região do jardim Lar Paraná.