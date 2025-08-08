Taxista é assaltado durante corrida e tem carro levado por criminoso

A Polícia Militar foi acionada na noite desta quinta-feira (7) para atender um roubo a um taxista, em Mamborê.

No local, um taxista de 63 anos relatou que realizava uma corrida de Nova Cantu para Mamborê com um passageiro de aproximadamente 25 anos. Ao passar pelo trevo de Mamborê, o cliente sacou um revólver e anunciou o assalto, ordenando que ele saísse do carro.

O criminoso fugiu em direção a Campo Mourão levando o automóvel, um Chevrolet Cruze LT HB, cor vermelha, ano 2018. Buscas foram realizadas, mas até o momento o suspeito não foi localizado.