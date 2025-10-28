Neto é acusado de ameaçar familiar com armas em Campo Mourão

A Polícia Militar foi acionada no início da noite de ontem para atender uma ocorrência de ameaça em uma residência em Campo Mourão. A solicitante relatou que o neto estaria em posse de armas de fogo e teria ameaçado um familiar durante uma discussão.

No local, os policiais localizaram e abordaram o homem, que não portava armas no momento. De acordo com os relatos, o desentendimento teria ocorrido por causa de uma troca de bens entre familiares, envolvendo um projetor e um televisor pertencentes à avó do autor.

Durante o atendimento, a idosa informou possuir em casa uma arma de fabricação caseira, aparentemente compatível com calibre .22, e uma carabina de pressão calibre 5.5mm, marca FXR. Segundo ela, o neto utilizava as armas para intimidar os familiares em momentos de conflito.

As armas e munições foram apreendidas, e os envolvidos encaminhados à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as providências cabíveis.