Obras no Cemitério de Campo Mourão só até quinta-feira

Termina na próxima quinta-feira, dia 30 de outubro, o prazo para execução de construções e reformas no Cemitério Municipal São Judas Tadeu, em Campo Mourão, visando o Dia de Finados. Esses serviços necessitam de autorização no setor de administração do Cemitério. A pintura e limpeza de túmulos podem ser realizadas até o dia 31 (sexta-feira).

No Dia de Finados fica proibido qualquer espécie de serviço no interior do cemitério. Para os visitantes, a orientação é evitar materiais plásticos que acumulam água. “Pedimos para que as pessoas evitem vasos ou flores que acumulem água nos túmulos, bem como as embalagens de plástico que devem ser retiradas das flores”, lembra a responsável pela administração do Cemitério, Janete Iori.

Na semana passada agentes de endemias da Secretaria Municipal fizeram uma vistoria no Cemitério em busca de eliminação de criadouros e tratamentos de eventuais focos. No dia 2 de novembro, uma equipe estará no local com ação educativa voltada a cuidados com a dengue.

COMÉRCIO

Para o comércio ambulante foram liberadas 52 vagas no estacionamento em frente ao Cemitério Municipal nos dias 1 e 2 de novembro. “Nas barracas não é permitida a comercialização de bebidas alcoólicas, produtos eletrônicos ou flores que acumulam água. Apenas velas, flores, fósforos e alimentos. Também é de responsabilidade do proprietário de cada barraca o recolhimento do lixo que produzir”, explica Janete.