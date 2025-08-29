Reta final do inverno: setembro começa na segunda com mais calor e chuvas mais intensas

Apesar da primavera, no calendário tradicional, começar em 22 de setembro, no calendário meteorológico desde o dia 1° o mês de setembro já ocorre a mudança de estação. O tempo fica mais quente, mais úmido. As massas de ar frio entram com menos intensidade no Paraná, e as massas de ar quente predominam com mais frequência. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), setembro de 2025 será muito característico com relação ao tempo: dias de calor seguidos de dias de chuva, com temperaturas mais amenas.

Historicamente, agosto é o mês mais seco do ano, e setembro é marcado pelo retorno das chuvas ao Paraná. “Em setembro o vento começa a predominar da região amazônica para o Sul do País, transportando calor e umidade. Os sistemas precipitantes se formam geralmente no Paraguai, Norte da Argentina, e faixa oeste da região Sul. Dessa forma as massas de ar frio não chegam com tanta força e as massas de ar quente e úmido começam a predominar com mais frequência, por isso na segunda quinzena de setembro chove com mais frequência”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

As regiões que registram menores acumulados de chuva em setembro, de acordo com a média histórica, são as cidades ao redor de Doutor Ulisses e Jaguariaíva, bem como as cidades próximas a Cambará, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, que registram em média entre 75 mm e 100 mm de chuva no mês inteiro.

Na faixa que vai de Maringá e Londrina até a capital paranaense, a média de acumulado de chuva em setembro historicamente é de 100 mm a 125 mm. As áreas onde mais chove, com acumulados entre 175 mm e 200 mm no mês, ficam no Centro Sul e Oeste, abrangendo cidades como Cascavel, Guarapuava e Telêmaco Borba. Em todo o resto do estado, a média de acumulado de chuva fica entre 125 mm e 150 mm todo mês de setembro.

Já com relação as temperaturas, as regiões mais frias do Paraná no mês de setembro historicamente são as cidades mais próximas a Palmas, General Carneiro e Curitiba, com temperatura média de 12°C a 14°C. São as regiões mais altas do estado e por isso tem o predomínio do “frio de altitude” neste período do ano.

Em uma faixa que vai de Pato Branco, a Guarapuava, chegando até a Região Metropolitana de Curitiba, as temperaturas médias em setembro são de 14°C a 16°C. Já de Francisco Beltrão a Telêmaco Borba, incluindo a parte sul do Litoral paranaense e a cidade de Cascavel, as temperaturas médias em setembro são entre 16°C e 18°C.

Em todo o Oeste (com exceção de Cascavel), chegando a Maringá e a Guaraqueçaba, no Litoral, as temperaturas médias são um pouco mais altas em setembro, chegando a valores entre 18°C e 20°C. As temperaturas médias mais altas de todo o estado no mês historicamente são no Noroeste e no extremo norte, na área de divisa com São Paulo, chegando aos 22°C.

PREVISÃO

A virada do mês será marcada por uma divisão no tempo: a metade Leste segue com nebulosidade, e o Interior com sol, pelo menos até terça-feira (02). “Entre a capital e as praias, o vento predominante do oceano acaba transportando bastante umidade, por isso, o céu se mantém mais encoberto, com muitas nuvens durante o dia, pouca variação das temperaturas e possibilidade garoa de forma bem ocasional”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

As mínimas na Capital ficam em torno de 13°C e as máximas não devem passar dos 20°C. No Litoral, as máximas chegam a 24°C. Já no interior, o sol predomina e esquenta bastante. Não há indicativo de chuva. Entre o Oeste, Noroeste e o Norte, as temperaturas máximas devem ultrapassar os 30°C.