Mulheres furtam desodorantes em farmácia de CM

Duas mulheres e uma adolescente furtaram pelo menos 50 frascos de desodorante de uma farmácia, na área central de Campo Mourão nessa segunda-feira. Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento e foi comunicada do furto pelo funcionário do estabelecimento.

Com base nas informações, os policiais abordaram uma adolescente nas proximidades, mas ela não estava com os produtos. No entanto, como as câmeras do local flagraram a ação da menor em companhia de mais duas mulheres, ela contou que as outras duas suspeitas teriam entrado em um veículo Ford/Focus, de cor branca.

A adolescente confessou participação no furto, porém não revelou quem seriam as comparsas. A adolescente foi encaminhada até a 16ª Subdivisão Policial, na companhia de uma conselheira tutelar para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.