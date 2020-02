Dono de bar é atacado por homem armado de facão

Um comerciante de Peabiru foi ferido com golpes de facão, provocados por um homem de 52 anos, que acabou detido pela Polícia Militar. A agressão ocorreu nessa segunda-feira, no interior do estabelecimento, localizado na avenidaa Raposo Tavares.

A vítima sofreu lesões em uma das mãos. O dono do estabelecimento contou à Polícia Militar que já fechava o comércio quando o homem chegou aparentemente já embriagado e pediu uma cerveja. Como o comerciante se negou a vender a bebida, o homem teria feito ameaças dizendo que voltaria.

De acordo com proprietário, cerca de cinco minutos depois o homem voltou com um facão e investiu contra ele, que para se defender pegou uma bicicleta, jogou no agressor e saiu correndo.

A vítima pediu ajuda em outro local, mas foi novamente atacada, sofrendo cortes nos dedos. O comerciante foi socorrido por populares e conseguiu pedir ajuda no destacamento da PM.

Com base nas informações os policiais realizaram patrulhamento e conseguiram localizar o suspeito. No carro dele os militares encontraram o facão utilizado para agredir o dono do bar.

O acusado foi encaminhado até a 52ª Delegacia de Polícia Civil de Peabiru para as providências cabíveis. O facão também foi apresentado na delegacia.