Mulher volta do trabalho e encontra casa arrombada

Uma moradora do conjunto Fortunato Perdoncini, em Campo Mourão, teve a sua casa arrombada ontem, enquanto saiu para trabalhar. O prejuízo foi grande, pois o ladrão levou diversos objetos da residência. A ação só foi percebida por volta das 12h, quando ela retornou para casa, na rua Vereador Sérgio Sebastião Miguel.

Ela encontrou o portão e a porta da residência danificados e em seguida constatou a falta de um televisor de 32 polegadas, um equipamento de som com duas caixas, uma fritadeira elétrica, um liquidificador, um ventilador, diversas peças de roupas, cobertores e perfumes.

A vítima informou que suspeita de uma pessoa, que seria conhecida dela, e que foi

vista por vizinhos no local. Todas as informações repassadas pela vítima foram registradas no boletim de ocorrência.

A PM sempre orienta as vítimas a registrarem esse tipo de ocorrência, já que na maioria das vezes essas mercadorias são encontradas em “bocas de fumo”, onde são trocadas por drogas. Não havendo registro de furto, a polícia não pode fazer a apreensão.