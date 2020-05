Ladrão armado rouba caminhoneta em Roncador

Usando uma arma de fogo, um bandido levou a caminhoneta Chevrolet S-10, de um comerciante, em Roncador. O assalto ocorreu por volta das 20h desta quarta-feira.

O proprietário informou à Polícia Militar que no momento em que seu funcionário foi até o veículo para pegar o controle do portão, o mesmo acabou rendido pelo assaltante.

O bandido entrou na caminhonete e saiu em direção à cidade de Nova Cantu. O veículo estava estacionado em frente ao estabelecimento comercial da vítima, na rua Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o comerciante, dentro do veículo estava sua carteira com documentos pessoais, cartões de banco e uma folha de cheque no valor de R$ 690,00.