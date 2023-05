Mulher vende moto, se arrepende, e registra queixa de furto

Um fato inusitado foi registrado nessa quarta-feira, 24, na Vila Guarujá, em Campo Mourão. Após receber denúncia sobre o furto de uma motocicleta, a Polícia Militar foi ao local e encontrou o veículo estacionado na garagem da residência.

No entanto, em conversa com a moradora, ela apresentou os documentos do veículo e o comprovante de pix do pagamento realizado na compra da moto, totalizando R$ 3.500,00, faltando ainda R$ 500,00 para quitar a compra.

Ela contou que há cerca de 2 meses, efetuou a compra da motocicleta e posteriormente a vendedora teria se arrependido do negócio e pedido a moto de volta. A compradora diz que concordou, mas pediu seu dinheiro de volta, o que não foi feito.

Por esse motivo a vendedora teria dado queixa de furto da motocicleta contra ela. Em razão do alerta de furto, a motocicleta foi conduzida ao pátio da 16ª Subdivisão Policial, assim como as partes envolvidas, para que esclarecessem os fatos.