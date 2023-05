Homem embriagado é preso após sair com veículo e disparar tiros em bairro

Um homem embriagado foi preso nessa quarta-feira, 24, no jardim Cidade Nova, após efetuar disparos de arma de fogo no jardim Cidade Nova. A Policia Militar recebeu denúncias de moradores de que o motorista de um veiculo Ford/Ka de cor prata, com a frente danificada, havia feito disparos em via pública.

Diante das informações a equipe realizou patrulhamento pelas imediações e encontrou o veículo estacionado em um rua do bairro. Os policiais encontraram o suspeito no local em visível estado de embriaguez.

No momento da abordagem ele confirmou que havia efetuado disparos na via pública e que a arma estaria no interior do veiculo (porta-luvas).

Os policiais apreenderam a arma juntamente com 14 munições intactas. Com fala desconexa, ao mesmo tempo em que confessava os disparos, ele negava os fatos e ainda tentava intimidar a equipe policial.

O homem recebeu voz de prisão por disparo de arma de fogo em via pública e posse de arma de fogo sob efeito de álcool. Ele foi encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial.