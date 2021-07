Mulher tenta separar briga do filho e acaba ferida

Uma moradora da rua Curitiba, no jardim Horizonte, acabou ferida por volta das 19h de ontem, após tentar separar uma briga do filho. A Polícia Militar foi acionada e no local, uma testemunha informou que um homem teria ido até a casa da vítima para acertar uma conta com o filho da mulher.

No entanto, houve um desentendimento entre eles e a mulher, que tentou separar a briga, acabou sendo atingida por uma paulada desferida pelo homem que brigava com o seu filho.

A mulher foi atingida perto do joelho e precisou ser socorrida por terceiros, que a encaminharam à Central Hospitalar. Após o ocorrido, tanto o filho dela quanto o acusado se evadiram do local.