Homem é preso por violência doméstica e tráfico de drogas

A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica e tráfico de drogas, por volta da meia-noite e meia desse domingo, na rua Elias Simão, no jardim Modelo, em Campo Mourão.

Os policiais foram acionados pelo filho (adolescente) da mulher, o qual informou que sua mãe estaria sendo agredida pelo companheiro dela. No local, a mulher, que apresentava diversas lesões no rosto e tórax, disse que as lesões foram provocadas pelo companheiro.

O acusado estava no local e foi abordado pelos policiais. Com ele foram localizadas sete pedras de crack. Os policiais realizaram buscas pelo quintal e encontraram mais 15 pedras da mesma substância, que haviam sido jogadas por ele quando a PM chegou.

O Samu chegou a ser acionado para prestar atendimento à vítima, porém ela dispensou. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado, juntamente com a droga apreendida, até a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.