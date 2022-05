Mulher tenta encerrar relacionamento e acaba ameaçada e agredida

Os casos de violência doméstica continuam aterrorizando muitas mulheres em Campo Mourão. Diariamente, a Polícia Militar é acionada para atender esse tipo de ocorrência.

No início da noite de ontem, a vítima foi uma moradora do conjunto Avelino Piacentini. Ela informou que tem um relacionamento com o acusado, e que há algum tempo tenta terminar esse vínculo, porém sofre ameaças.

Segundo a mulher, o rapaz disse que se for preso ela e os filhos irão sofrer as consequências. Na noite de ontem, novamente o rapaz foi até a casa dela e começou a proferir xingamentos.

Em determinado momento os dois entraram em vias de fato. Quando a equipe policial chegou ao local ambos estavam bastante exaltados sendo que a situação só foi controlada após os dois serem retirados do local. Os policiais fizeram o encaminhamento do casal para a delegacia de Polícia Civil.