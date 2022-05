Uma moto furtada e outra recuperada em C. Mourão

Nas últimas horas foram registrados o furto de uma moto e a recuperação de uma outra, no centro de Campo Mourão e no jardim Copacabana.

O proprietário de uma Yamaha/Lander XTZ250, disse que deixou a moto estacionada na rua Francisco Ferreira Albuquerque, em frente o seu local de trabalho, e só percebeu o furto quando saiu para voltar para casa, no início da noite.

Já na madrugada desta sexta-feira, a PM foi informada que havia uma moto cauda na rua Araruna, região do jardim Copacabana. No local foi encontrada uma Honda/CG de cor preta, com a placa de outra motocicleta.

O chassi estava raspado e não foi possível a identificação.Diante dos fatos, a motocicleta foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil.