Mulher tem o carro tomado de assalto na BR-369

Uma mulher que retornava de Foz do Iguaçu dirigindo um GM/Vectra, acompanhada de mais pessoas, teve o veículo tomado de assalto por bandidos armados que fizeram a abordagem na rodovia BR-369, entre Campo Mourão e o distrito de Piquirivaí.

A vítima relatou que após passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), percebeu estava sendo acompanhada por um veículo SUV. Após passar pelo radar instalado no início da rotatória, que dá acesso ao anel viário, ela percebeu que o veículo veio fechando o seu automóvel, obrigando a condutora a parar o carro.

Na sequência, quatro homens armados com armas longas desembarcaram, dando voz de assalto, exigindo que os ocupantes saíssem do carro. Dois bandidos entraram no carro das vítimas, e seguiram sentido a Maringá. A mulher e outros passageiros do carro foram deixados na rodovia. Após conseguirem chegar na cidade eles acionaram a Polícia Militar.