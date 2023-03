Homem é preso ao retornar ao local onde carro foi encontrado com drogas

Pouco tempo após apreender um veículo Fiat Palio abandonado com cerca de 40 tabletes de maconha, totalizando 30 quilos, a Polícia Militar deteve o homem que seria responsável pelos entorpecentes.

O rapaz foi surpreendido quando retornou ao local onde havia deixado ao automóvel, em uma rua sem saída, próximo a um condomínio fechado, no jardim Albuquerque. Os policiais que ainda permaneciam no local deram voz de prisão ao rapaz e o encaminharam para a delegacia, onde também já havia sido entregue o carro com as drogas.