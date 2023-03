Mulher tem a mobília da casa destruída pelo ex

Uma moradora do jardim Aeroporto teve a sua casa arrombada e vários móveis danificados pelo ex-companheiro. A ocorrência foi registrada na manhã dessa quarta-feira.

A vítima acionou a Polícia Militar e informou que o ex-companheiro não aceita o término do relacionamento e tem feito ameaças constantes de morte para ela reatar, bem como já disse que atearia fogo na casa dela.

Ontem, ao chegar em sua casa, ela encontrou a residência arrombada com diversos danos em armários, guarda-roupas com todas as portas arrancadas, lâmpadas quebradas, vasos de flores quebrados, utensílios domésticos e vasilhames de louças quebrados, vidro da janela quebrado, bíblia rasgada, entre outros danos.

Ela foi orientada pelos policiais sobre como proceder em relação ao caso.