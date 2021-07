Mulher sofre tentativa de assalto em ponto de ônibus

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de assalto, por volta das 3h desta madrugada, em Campo Mourão, enquanto esperava o ônibus que transporta trabalhadores. A ocorrência foi registrada na rua Prefeito José Antonio dos Santos, no Jardim Cidade Nova.

Ao registrar a queixa, a vítima relatou que estava no ponto de ônibus, quando foi surpreendida por um homem que lhe deu voz de assalto. Mediante violência física, o assaltante tentou tirar sua bolsa, porém ela resistiu e chegou a cair no chão.

Com isso, o criminoso desistiu do assalto e fugiu sem levar os pertences da mulher. No entanto, ela precisou ser atendida pelo Samu devido a sentir muita dor em uma das pernas. Os policiais realizaram buscas pelo suspeito, porém ele não foi localizado.