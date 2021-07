Bandidos assaltam ônibus de turismo na BR 369

Pelo menos três homens armados assaltaram um ônibus de turismo, que saiu de Foz do Iguaçu, com destino a São Paulo. O assalto ocorreu por volta da 1h da madrugada desta quarta-feira, na rodovia BR 369.

Segundo relato das vítimas, três homens armados efetuaram disparos contra o ônibus, o que obrigou o motorista a parar. Em seguida os criminosos roubaram as mercadorias e os pertences dos passageiros.

Ainda segundo as vítimas, os bandidos utilizavam um veículo Corsa Sedan de cor prata. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e contou com apoio da Polícia Militar no atendimento da ocorrência, mas os criminosos continuam foragidos.