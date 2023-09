Mulher se tranca no banheiro para evitar mais agressões do ex

Os casos de violência doméstica não cessam em Campo Mourão. São ocorrências diárias registradas no Boletim de Ocorrências da Polícia Militar. Na noite dessa quarta-feira, uma mulher de 24 anos se trancou no banheiro do apartamento para escapar da fúria do ex-companheiro, que não aceita o fim do relacionamento.

Os próprios policiais quando chegaram ao local ouviram os gritos da mulher pedindo socorro, enquanto o agressor fazia ameaças tentando arrombar a porta com chutes. O homem, de 35 anos, foi encontrado muito exaltado.

A vítima estava bastante nervosa e trêmula. No corpo, marcas de agressões na face do lado esquerdo, na perna e braço. Segundo ela, as lesões foram provocadas pelo ex-companheiro, no domingo, por ele não aceitar de forma alguma o fim do relacionamento.

Segundo ela, o individuo é extremamente agressivo e violento. Após as agressões do fim de semana, ele retornou ontem até seu apartamento, adentrando sem consentimento.

Para evitar novas agressões, ela se trancou banheiro e começou a pedir socorro. Diante dos fatos narrados, ambos foram encaminhados para a 16ª Subdivisão Policial para os procedimentos de polícia judiciária.