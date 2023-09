Mais um workshop da Cmeg/Campo Mourão

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg), em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc Senac, realizou mais um workshop gratuito na noite desta quarta-feira (27/9). “Networking Empresarial – Parcerias Estratégicas” foi o tema abordado pelo instrutor do Senac, Luciano Garcia Ramos.

O evento, que reuniu cerca de 30 participantes, foi aberto pela diretora de Marketing da Cmeg/Campo Mourão, Ivone França. Em seguida falou a vice-presidente da entidade empresarial feminina, Cláudia Oliveira, que deu as boas vindas às participantes e discorreu sobre a atuação da Cmeg junto às empresárias e afiliadas.

O workshop teve duração de duas horas. Networking significa rede de relacionamentos ou rede de contatos. O termo vem do inglês (“net” é rede e “work” é trabalho). Trata-se de uma rede de pessoas que trocam informações e conhecimentos entre si e que pode ser muito mais poderosa.

No evento, o gerente da unidade regional do Senac, Reginaldo Inácio, falou sobre a importância da instituição na história do empreendedorismo brasileiro. Em seguida, Matheus Mamede expôs as oportunidades de cursos e capacitações ofertadas pelo Senac/Campo Mourão.