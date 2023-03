Vítima de estelionato, morador de Araruna paga mais de R$ 9 mil em panelas

Um morador de Araruna foi vítima de estelionato no domingo (05), quando um casal aparentando cerca de 40 anos, acompanhado de uma criança, chegou em sua casa oferecendo um jogo de panelas (cinco unidades), no valor de R$ 3.899,00.

Os vendedores chegaram em um Jeep/Renegade e um Jeep/Compass, alegando se tratar de um produto renomado de alta qualidade de uma marca italiana. Na ocasião, disseram que conseguiriam oferecer uma promoção no caso de aquisição de dois produtos ou mais.

A vítima, acreditando na qualidade e legitimidade do produto efetuou a compra quatro jogos de panela pelo valor total de R$ 9.120,00, sendo o valor parcelado no cartão de crédito. Ele efetuou a compra e não recebeu nota fiscal ou garantia.

O golpe foi descoberto quando ele foi utilizar o produto e constatou que o mesmo não cumpre com o que foi prometido, no quesito antiaderência. Desconfiando da qualidade e procedência dos objetos, a vítima fez algumas pesquisas na internet e descobriu que o produto custa muito menos do que o valor pago.

Também constatou diversas reclamações acerca do CNPJ fornecido, como denúncias de fraude nas vendas e omissão nos questionamentos dos clientes que solicitaram a devolução do produto ou desistência da compra. A vítima procurou a Polícia Militar e foi orientada a procurar as medidas legais.