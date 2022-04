Mulher grávida de seis meses é agredida pelo próprio pai

Um homem de 42 anos foi preso e autuado em flagrante por violência doméstica, depois de agredir a filha de 20 anos que está grávida. A jovem acionou a Polícia Militar e informou que o pai havia chegado em casa embriagado e a teria agredido.

Os policiais estiveram no local e foram informados que a filha havia levado um tapa no rosto do pai, após ela chamar a atenção do filho, de três anos. Quando ela disse que ligaria para a polícia, o pai a teria empurrado.

Ela, que está grávida de seis meses, chegou a cair e bateu as costas no chão. A vítima não apresentava lesões aparentes. O homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências.