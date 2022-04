Rapaz é acusado de furtar celular e causar confusão em pesqueiro, em Farol

Um jovem de 23 anos foi encaminhado para a delegacia pela Polícia Militar, depois de agredir o proprietário de um pesqueiro e danificar o carro dele, em Farol. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, por volta das 18h30 desse domingo.

A situação teve início quando o dono do local teve o celular furtado enquanto limpava alguns peixes. O homem disse que deixou o aparelho sobre uma mesa e quando voltou não o encontrou mais.

Um cliente disse que viu o rapaz entrar no local e colocar o celular no bolso. Em seguida, a vítima localizou o aparelho perto do carro do suspeito, que ao ser questionado partiu para cima da vítima e desferiu um soco em seu rosto.

O homem tentou se defender e também acertou um soco no rosto do rapaz. Na sequência, o suspeito pegou um pedaço de madeira e correu atrás da vítima. Não satisfeito, o jovem começou a danificar o carro que estava na garagem e quebrou os vidros, bem como causou alguns amassados na lataria.

Ele ainda foi até o bar e quebrou uma porta e algumas garrafas de cerveja que estavam no refrigerador. Diante do ocorrido, os dois foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.