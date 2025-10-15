Dia Mundial da Alimentação é marcado por ações das secretarias de Educação e Agricultura

Propor uma reflexão sobre a importância dos alimentos e também fazer um apelo para garantir a segurança alimentar e nutricional em todo o mundo é a proposta do Dia Mundial da Alimentação, comemorado nesta quinta-feira, 16 de outubro. Em Campo Mourão as secretarias municipais de Educação e Agricultura programaram ações em parceria com a Cooperativa de Agroindustrial dos Produtores Familiares de Campo Mourão (Coafcam).

Para marcar a data, nesta quarta-feira (15), o secretário municipal da Agricultura, João Marcos Feitosa e equipe esteve na sede da Coafcam, no Jardim Tropical, para acompanhar o recebimento dos produtos. Na sequência, junto com a nutricionista Cintia Gomes, da Secretaria Municipal de Educação e Janaiara Bernal, presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Campo Mourão, acompanhou também a entrega dos produtos na Escola Municipal Domingos José de Souza.

“Graças a essa parceria com a cooperativa nossos alunos recebem alimentação com garantia de qualidade, produzidas aqui e acompanhado por nutricionista. Isso demonstra que esse ciclo, quando bem feito como é aqui, dá muito certo”, disse o secretário, que também conversou e apresentou alguns produtos aos alunos em sala de aula.

Atualmente a Coafcam conta com 79 produtores que fornecem produtos para a alimentação escolar de cerca de 12 mil estudantes da rede municipal, além de escolas do Estado. A cooperativa entrega mensalmente cerca de 15 toneladas de frutas, três toneladas de hortaliças e uma tonelada de produtos de panificação.