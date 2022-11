Mulher é vítima de golpe em Roncador e perde R$ 500,00

Uma mulher procurou a Polícia Militar em Roncador para relatar que havia caído em um golpe e perdido R$ 500,00. Ela disse que viu na página de uma amiga nas redes sociais, um anúncio de uma máquina de lavar no valor de R$ 1.500,00.

Ao entrar em contato pela própria rede social sobre a máquina a pessoa teria solicitado um adiantamento de R$ 500,00 para “segurar” o negócio.

Depois de realizar a transação via Pix, a vítima conseguiu entrar em contato via telefone, haja vista que pelas redes sociais a tal amiga não respondia. Desta forma ela descobriu que a conta do Instagram da amiga tinha sido hackeado e uma pessoa se passou por ela para aplicar golpes.