Novo CSU terá ampla estrutura de saúde e três quadras esportivas

O Centro Social Urbano (CSU), localizado no Jardim Country, está passando por uma ampla reforma, com previsão de término em fevereiro de 2023. O investimento passa de R$ 2,5 milhões, dos quais R$ 2,2 milhões viabilizados como contrapartida do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado (Coapes).

Além da Unidade Básica de Saúde com todos os serviços médicos e odontológicos, a estrutura também vai abrigar o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e o Centro de Apoio Psicossocial -Alcool e Drogas (CAPS-AD), que atualmente funciona em estrutura alugada.

A ampla estrutura de serviços de saúde será complementada também com uma quadra fechada e coberta e outras duas abertas, com alambrado, para uso da comunidade. O prédio mede 2,3 mil metros de área construída e a reforma inclui troca do telhado e toda a estrutura de suporte, parte elétrica, hidráulica, calçamento, pintura, forro e pisos, cerca e ajardinamento.

Durante a reforma, os serviços de Saúde até então prestados no local estão temporariamente no prédio do antigo programa Mãe Paranaense, na Avenida Afonso Botelho.