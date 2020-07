Mulher é presa por tráfico de drogas

A equipe da Rotam prendeu uma mulher de 33 anos, por tráfico de drogas na noite desse sábado, na rua Nossa Senhora Aparecida, em Campo Mourão. Na casa dele foram apreendidos 17 gramas de cocaína, 226 gramas de maconha, R$ 530,00 em dinheiro e uma balança de precisão.

Já com informações de que o local servia de ponto para o tráfico de drogas, os policiais fizeram as diligências e encontraram várias pessoas em frente ao imóvel.

Um dos rapazes correu para o interior da casa, enquanto os outros presentes foram abordados, porém nada de ilícito foi encontrado pelos policiais. A mulher, responsável pela residência autorizou uma busca no interior da casa e já sobre uma pia os policiais encontraram vestígios do tráfico de drogas.

“Sobre a pia havia vestígios de drogas, uma sacola plástica, onde ela havia embalado a droga e um pochete contendo uma bucha grande de cocaína, dinheiro e tabletes de maconha, prontas para a venda”, contou o subtenente J.Silva.

A mulher relatou que estava apenas iniciando no tráfico, dizendo que havia começado há quatro dias, porém, segundo J.Silva há informação de que ela pratica o tráfico de drogas desde o ano passado. “Infelizmente o tráfico de drogas continua mesmo com essa pandemia. Muitos receberam o benefício do governo e estão usando esse dinheiro para a compra de drogas, ao invés de ajudar a família”, lamenta J.Silva.