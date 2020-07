Capotamento na PR-082 resultou em duas mortes

Dois dos cinco feridos no acidente ocorrido ontem à tarde, na rodovia PR-082, entre Quinta do Sol e Engenheiro Beltrão, não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

O acidente ocorreu por volta das 16h15 desta sexta-feira, na conhecida “curva da AABB”, após o motorista perder o controle de um veículo Logus, cair em uma valeta e capotar várias vezes, ficando com os pneus para cima.

Os cinco ocupantes do automóvel ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, Samu e serviço aéreomédico. Uma das vítimas ficou presa as ferragens.

As duas vítimas que faleceram não tiveram os nomes divulgados. Elas moravam em Engenheiro Beltrão. A Polícia Civil já abriu inquérito e investigará as causas do acidente.

Informações Blog do Garbim