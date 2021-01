Mulher é presa por furto em supermercado

Uma mulher de 25 anos foi detida por seguranças de um supermercado na Perimetral Tancredo de Almeida Neves, após ter furtado dois chocolates do estabelecimento. A ocorrência foi registrada por volta das 14h30 de ontem, quando a Polícia Militar foi acionada pela equipe de segurança do supermercado.

Os policiais foram informados que a mulher havia sido abordada já na saída do estabelecimento, e na sua bolsa, foram encontrados dois chocolates. As partes foram encaminhadas até a delegacia para as providências.