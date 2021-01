Rapaz é preso por porte ilegal de arma de fogo

Um jovem de 22 anos acabou sendo preso no início desta madrugada, no residencial Parque do Lago, por porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Militar recebeu denúncia que no local havia um veículo com o som muito alto e pessoas promovendo algazarra.

Durante a ação, por volta da 0h45, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e municiado. Durante patrulhamento pelas ruas do bairro os policiais visualizaram um veículo e cinco pessoas ao lado dele, dentre elas duas mulheres.

Ao fazer a abordagem ao grupo, os policiais perceberam que um dos rapazes jogou um objeto em direção a um terreno. Os policiais foram verificar o local e encontraram a arma de fogo.

Ao receber voz de prisão o rapaz tentou resistiu à prisão com chutes e socos contra os policiais. Dominado, ele foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.