CM participa da 19ª Primavera dos Museus com programação voltada às mudanças climáticas

Entre os dias 22 e 28 de setembro, museus de todo o Brasil promovem atividades especiais dentro da 19ª edição da Primavera dos Museus, que neste ano traz o tema “Museus e Mudanças Climáticas”. O evento nacional busca estimular reflexões sobre os impactos ambientais e o papel das instituições culturais na construção de um futuro mais sustentável.

Em Campo Mourão, o Museu de História, Imagem e Som Deolindo Mendes Pereira preparou uma agenda diferenciada para marcar a data. Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, haverá distribuição de mudas de árvores à comunidade, incentivando o plantio como gesto concreto de preservação ambiental.

Durante toda a semana, o Museu também exibirá o poema “A Flor e a Náusea”, de Carlos Drummond de Andrade, eternizado na interpretação de Fernanda Montenegro durante a abertura dos Jogos Olímpicos de 2016. Além disso, nesta terça-feira (23), o espaço terá horário estendido até 21h, ampliando o acesso do público às exposições e às atividades programadas.

Para o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, a programação reforça a vocação do Museu como lugar de memória e reflexão social. “A crise climática deixou de ser uma previsão distante para se tornar realidade. Os museus, como locais de preservação e diálogo, têm a missão de sensibilizar a população e mostrar que cada ação, por menor que pareça, pode gerar transformação. A Primavera dos Museus é uma oportunidade de unir cultura, educação e consciência ambiental em prol da coletividade”, destacou.

A 19ª Primavera dos Museus é promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e envolve centenas de instituições culturais em todo o país, reforçando o papel dos museus na preservação ambiental e na formação de cidadãos mais conscientes.