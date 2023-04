Mulher é presa com 64 réplicas de iPhone escondidas no corpo na rodoviária de Campo Mourão

Uma mulher foi presa no terminal rodoviário de Campo Mourão ao desembarcar de um ônibus com cerca de 64 aparelhos celulares presos com fita adesiva na cintura. O flagrante foi feito por uma equipe da Polícia Civil, por volta das 22h30 dessa terça-feira (18).

A Polícia Civil recebeu informação de que uma mulher com volume suspeito na região da cintura estaria viajando em um ônibus e que o coletivo ia fazer parada em Campo Mourão.

A equipe foi ao local e ao desembarcar, a passageira foi abordada. Uma policial feminina procedeu a revista e os aparelhos (falsificados) foram apreendidos. Questionada, ela informou que os aparelhos seriam entregues na cidade de São Paulo, capital, e que pelo serviço receberia R$ 400,00.

A mulher foi detida e encaminhada para a delegacia de Polícia Federal de Maringá juntamente com os produtos apreendidos.