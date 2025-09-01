Mulher é morta a facadas ao tentar separar briga em Mamborê
Uma briga na Vila Operária, em Mamborê, terminou em tragédia no início da noite de sábado (30). Ana Paula Bueno Rodrigues foi morta a facadas após tentar intervir em uma discussão entre duas mulheres.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 18h, na rua Vereador Sidnei Barth. Testemunhas relataram que a suspeita chamava insistentemente uma mulher para sair de casa, mas ela se recusou, temendo pela própria vida. Nesse momento, Ana Paula tentou acalmar a situação, mas acabou sendo atacada com três golpes de faca.
A vítima foi atingida nas costas, no braço direito e no peito. Socorrida ao Hospital Municipal de Mamborê, precisou ser transferida para a Santa Casa de Campo Mourão, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.
Após o crime, a autora fugiu em um veículo Gol, conduzido por uma terceira pessoa. A faca usada no ataque foi encontrada por um vizinho e entregue à Polícia Militar.
O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Mamborê. A suspeita e o motorista que auxiliou na fuga continuam foragidos.
O corpo de Ana Paula foi velado na Capela Mortuária de Mamborê, após liberação pelo IML de Campo Mourão. Foi o segundo homicídio do ano na cidade e o 33º registrado na região da Comcam.