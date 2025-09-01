Semana da Pátria é aberta com ato cívico em frente a prefeitura de Campo Mourão

A Semana da Pátria em Campo Mourão foi aberta nesta segunda-feira, dia 1º de setembro, com um ato cívico em frente ao Paço Municipal 10 de Outubro. A solenidade, coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, teve a presença das autoridades políticas do municipio, corporações militares e algumas instituições de ensino.

O prefeito Douglas Fabrício hasteou a bandeira do Brasil, ao lado da vice-prefeita Fátima Nunes, que hasteou a do município e do comandante do 11º BPM, tenente-coronel Aguinaldo Gentil de Alencar, convidado a hastear o pavilhão do Estado do Paraná. O Hino Nacional Brasileiro foi executado pelo pela Banda Lincoln, do Conservatório Municipal.

“Setembro é o mês que a natureza floresce, é um mês de alegria e o mês do aniversário da Independência do Brasil, para lembrarmos que precisamos amar e ajudar a cuidar da nossa cidade, porque assim estamos ajudando a cuidar do nosso país”, ressaltou o prefeito Douglas, ao enaltecer a contribuição de cada pioneiro para o desenvolvimento de Campo Mourão ao longo da história.

DESFILE

O aniversário de 203 anos da Independência do Brasil será comemorado no domingo (7) e será marcado pelo tradicional desfile cívico na Avenida Irmãos Pereira. Durante a Semana da Pátria a rede municipal de ensino terá atividades sobre o tema com os estudantes.

Como é feito todos os anos, para o desfile na avenida será montado o palco para autoridades na esquina da Rua São Paulo. A Independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro I, na atual cidade de São Paulo, em 7 de setembro de 1822.