Mulher é ferida com várias facadas pelo companheiro no jardim Alvorada

Uma mulher foi ferida com pelo menos quatro facadas desferidas pelo homem com quem ela mantinha relação amorosa. A ocorrência foi registrada na noite deste sábado, na rua João Castorino Smoliak, no jardim Alvorada, em Campo Mourão.

Segundo as informações, o homem é morador em Maringá e ao chegar na casa da mulher o casal iniciou uma discussão. Foi então que ele pegou uma faca e passou a golpear a vítima.

Ferida com dois golpes no abdômen, no tórax e braço, ela foi atendida em estado grave pelo Samu e levada ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Militar recebeu informações de que o suspeito teria seguido para a Rodoviária para retornar a Maringá.

Os policiais chegaram a abordar uma pessoa, mas não se tratava do suspeito, que continua sendo procurado pela polícia.